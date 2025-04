Dodelijk ongeluk op de A59, bestuurder krijgt 1 jaar gevangenisstraf

Een man die in december een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Waalwijk moet een jaar de gevangenis in. Dat heeft de rechter maandag beslist in de rechtbank in Breda. Bij het eenzijdige ongeluk op de A59 kwam een vrouwelijke inzittende om het leven en twee andere inzittenden raakten zwaargewond. De bestuurder sloeg na de crash op de vlucht.

De man van Poolse afkomst en zonder vaste woon- of verblijfplaats zat met drie anderen in de auto toen hij eind december met hoge snelheid de oprit bij Waalwijk-Oost op wilde rijden. Naar eigen zeggen had hij de bocht in de weg niet gezien en daardoor reed hij rechtdoor de berm in. De auto belandde vervolgens in het talud.

Door het ongeluk kwam een vrouw om het leven, een andere passagier heeft onder andere zijn bekken, sleutelbeen en meerdere ribben gebroken en het derde slachtoffer heeft ook zeven ribben gebroken. De bestuurder liet de slachtoffers achter en ging er zelf vandoor. Niet veel later kon de man aangehouden worden. Hij was nat en zat onder de modder. Ook bleek hij geen rijbewijs te hebben en hij was onder invloed van verdovende middelen.

