Onkruidbrander zette schuur in lichterlaaie: ‘Anderhalve ton schade’

Overal asbestdeeltjes, geschrokken buurtbewoners en voor anderhalve ton schade. Dat is maandag rond het middaguur het beeld in de Kerkstraat in Waspik. Zondagmiddag brandde daar een vrijstaande schuur volledig uit na een ongeluk met een onkruidbrander. “Het pand is pas een paar maanden geleden verbouwd”, vertelt pandeigenaar Tim. “Maar dat is ook ons geluk geweest.”

Mannen in witte pakken lopen door de Kerkstraat. Via ladders kruipen ze op een dak om daar asbestdeeltjes te verwijderen. In totaal lagen zeven tuinen vol met asbest. “Een aantal tuinen is al schoon. We gaan zo het dak van de schuur verwijderen en dan kan deze plat”, vertelt een medewerker van het asbestbedrijf.

Pandeigenaar Tim komt even kijken hoe het gaat met de opruimwerkzaamheden. Hij verhuurt onder andere bedrijfsruimtes die naast de uitgebrande schuur staan. “Het was niet normaal gisteren, de vlammen schoten wel negen meter de lucht in. En je hoorde de hele tijd knallen, net een mitrailleur. Dat waren de asbestplaten die ontploften.”

Hoe de brand is ontstaan vertelt de huurder van de schuur die daar ook naast woont tegen Omroep Brabant: “Mijn vriend was met een onkruidbrander bezig toen het misging.” Verder wil ze er weinig over kwijt. Tim, de huisbaas, weet van de onkruidbrander. “Voor mij was het gisteren belangrijker om de bewoners rustig te krijgen, want hun spullen stonden in die schuur in brand.”

Toch is ook de schade voor Tim groot. “We hebben zeker voor anderhalve ton schade. Ramen zijn gesprongen en zonnepanelen en airco’s zijn verwoest door de brand. En het pand was pas net een paar maanden geleden klaar na een hele renovatie.” Toch was die verbouwing volgens Tim de redding voor het bedrijfsverzamelgebouw.

“Hiervoor zat er enkelglas in de ramen. Nu zijn de ramen wel gesprongen, maar het dubbelglas heeft de brand tegen gehouden. Als we geen dubbelglas hadden gehad, was het hele pand in vlammen opgegaan”, zegt Tim opgelucht. “Maar de brandweer had hier ook niet drie minuten later moeten zijn, dan was het dak zeker in brand gevlogen. Vooral door de harde wind van gisteren.”

Een buurman vertelt dat hij enorm is geschrokken. “Het knalde enorm en het vuur sloeg bijna over.” Zijn tuin is deels afgesloten vanwege asbest, toch maakt hem dat niet veel uit. “Het is alweer bijna schoon, het valt dus gelukkig mee voor mij.”