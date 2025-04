Minister komt tóch over de brug: noodopvang voor asielzoekers kan blijven

De gemeente Dongen krijgt toch geld van het ministerie van Asiel en Migratie, zodat de noodopvang voor asielzoekers aan de Nestel open kan blijven. "Na een moeizaam en langdurig traject alsnog akkoord", vertelt de gemeente maandag. De opvang hoeft nu niet op 1 juli dicht, maar kan juist een jaar langer dan gepland blijven draaien. Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad nog dat de opvang langer open mocht blijven, nadat inwoners daar massaal om vroegen.

De gemeente is opgelucht, maar baalt van hoe het allemaal is gegaan. "We betreuren dat het zoveel tijd en energie heeft gekost", vertelt een woordvoerder. Daarnaast is de voorwaarde, die vanuit het ministerie bij de gemeente is neergelegd, niet helemaal lekker gevallen. De bedoeling was om de opvang tot augustus 2026 open te houden, maar daar wil het ministerie nu augustus 2027 van maken.

Die voorwaarde moet nu weer worden neergelegd bij de gemeenteraad, die daar weer over in gesprek moet. "Over een gevoelig onderwerp", zegt de gemeente. Een nieuwe zorg erbij. En dat kost iedereen, van bewoners tot raadsleden, veel energie.

Petitie voor openhouden opvang

Dat neemt niet weg hoe belangrijk de open noodopvang voor velen is. Voorstanders zagen hoe bewoners van de locatie langzaamaan hun draai in het dorp hadden gevonden. "Ze werken, hun kinderen gaan hier naar school en ze zijn actief in het verenigingsleven. De opvang heeft geen overlast veroorzaakt en is uitgegroeid tot een veilige haven voor mensen in een onzekere situatie. Hier zijn vriendschappen ontstaan en ondersteunende netwerken opgebouwd die een cruciale rol spelen in hun leven", zo werd in een petitie om de noodopvang open te houden gezegd.