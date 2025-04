Minister gaat duizenden hightech-onderzoekers screenen, ook Nederlanders

Door een nieuwe wet moeten alle wetenschappers voortaan worden gescreend voordat ze toegang krijgen tot gevoelige technologische informatie, bij bijvoorbeeld de Technische Universiteit Eindhoven. Dit is volgens het kabinet nodig om te voorkomen dat Nederlandse kennis kan worden misbruikt in bijvoorbeeld buitenlandse wapensystemen.

Landen als Iran, China en Rusland zijn volgens Bruins actief bezig met spionage om gevoelige informatie te achterhalen, onder andere via landgenoten die in Nederland wonen. Het plan was daarom eerst om alleen onderzoekers van buiten Europa te screenen. Maar dat gaat niet door omdat het College voor de Rechten van de Mens en de landsadvocaat waarschuwden voor discriminatie.