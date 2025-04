Cafébezoeker breekt oogkas na zware mishandeling, daders worden nog gezocht

Een bezoeker is op pakjesavond in een kroeg in elkaar geslagen door een groepje klanten. Ze waren het er niet mee eens dat de zaak dichtging. De politie is nog naar de daders op zoek.

Het gaat om een kroeg op de Wegedoornpage in Breda. Daar zaten twee mannen van vermoedelijk Servische komaf in de zaak. Toen de barman wilde sluiten, waren zij het er duidelijk niet mee eens. Toen een bezoeker zich ermee bemoeide, ging het mis.

Op bewakingsbeelden van de zaak zie je de ruzie compleet uit de hand lopen. Eerst gooien de twee daders iets, daarna beginnen ze het slachtoffer te slaan en daarna gooien ze met barkrukken en stoelen. Zelfs toen het slachtoffer op de grond lag, gingen de daders door met slaan op zijn hoofd. Ze hebben hem zo vaak en hard geslagen, dat hij zijn oogkas brak. Hij zat volledig onder de kneuzingen.