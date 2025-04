Leerlingen én rijinstructeur rijden onder invloed, 7 aanhoudingen bij CBR

Ze hebben nog niet eens hun rijbewijs, maar nu al zijn zes automobilisten in spe maandag in Den Bosch opgepakt voor rijden onder invloed. Ze bleken verdovende middelen te hebben gebruikt. Pikant detail, er was zelfs een instructeur die onder invloed met een van de leerlingen meereed.

Dat ontdekte de politie tijdens een controle bij het CBR Examencentrum in Den Bosch. Er werden ruim veertig leerlingen en instructeurs gecontroleerd. Zeven van hen, waaronder ook die ene instructeur, testte positief op het gebruik van verdovende middelen.