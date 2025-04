Soldaten schieten met scherp: niemand gewond, wel taakstraf

Twee militairen uit Tilburg en Veghel zijn door de militaire kamer bij de rechtbank in Arnhem gestraft, omdat ze gevaarlijk zijn omgegaan met een wapen. Dit gebeurde vorig jaar zomer tijdens een missie in de Iraakse hoofdstad Bagdad. De twee soldaten schoten met een geweer in het bijzijn van collega’s, van wie er een tinnitus (oorsuizen) opliep. Beide soldaten krijgen een taakstraf.

De 23-jarige man vond dat goed en droeg zijn wapen over zonder de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen te treffen. Hij ontlaadde het wapen niet en bood het wapen ook niet goed aan. De Tilburger dacht dat het wapen ongeladen was en drukte af.

Het incident met de Tilburger van 25 deed zich op 15 juni van het vorig jaar voor. De man vroeg aan een collega van 23 uit het Utrechtse IJsselstein of hij zijn wapen vast mocht houden. Er was een nieuwe griptape aangebracht en de Tilburger wilde voelen of die fijn was.

Op de vingers getikt

Ongewild vuurde hij hiermee volgens de rechter een schot af. De kogel beschadigde een muur van een binnenruimte en had zomaar andere militairen of goederen kunnen raken. Zijn collega stond zo dichtbij dat hij gehoorschade opliep. Beiden werden door de rechter op de vingers getikt: de Tilburger kreeg 40 uur taakstraf; de man uit IJsselstein een boete van 750 euro.

Een 36-jarige militair uit Veghel ging eind juli vorig jaar in de fout in Bagdad. Hij wilde onderhoud plegen aan zijn wapen, maar controleerde onvoldoende zorgvuldig of er een magazijn in het wapen zat. Verder controleerde hij de kamer van het geweer niet goed. Hij wist dat het wapen half geladen was, laadde het wapen door en haalde de trekker over, waardoor een (in de ogen van de rechter) ongewild schot werd gelost.

Dit had volgens de rechter voorkomen kunnen worden. Geluk bij een ongeluk was dat personen die dicht bij hem in de buurt waren met de schrik vrijkwamen. De kogel had een van hen kunnen raken en dat moet de Veghelse militair bekopen met een taakstraf van 30 uur.

'Geen ernstige nalatigheid'

Ook een militair van 32 uit Helmond moest zich verantwoorden. Tijdens een oefening in augustus 2023 in Havelte-West vuurde hij een scherp patroon af. Hij had het magazijn van zijn wapen in het donker en onder tijdsdruk gevuld met een snellader. De Helmondse soldaat verklaarde dat tijdens de oefening de voorraad munitie was herverdeeld en dat hij magazijnen uitwisselde met anderen. Het was niet zijn schuld dat hij in plaats van een oefenpatroon met scherp had geschoten, zo oordeelde de rechter. Hij had het wel beter moeten controleren, maar van ernstig nalatigheid was geen sprake. De man werd vrijgesproken.

In Hoogerheide werd juni vorig jaar ook een schot gelost, dat erger af had kunnen lopen. In dit geval viel volgens de rechter een instructeur persoonsbeveiliging uit Nieuwerkerk aan den IJssel van alles te verwijten. Hij realiseerde zich niet dat een wapen dat hij bij zich droeg half geladen was en loste een schot. En dat was zo gevaarlijk dat de rechter een taakstraf van 30 uur oplegde.