Beruchte hondenfokker de cel in voor verwaarlozen van honderden honden

De beruchte hondenfokker Jan Paridaans (69) uit Eersel heeft vijftien maanden cel gekregen, waarvan tien voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag geoordeeld. De ex-vrouw van Paridaans, Stephanie Dul (50) kreeg voor haar rol tien maanden cel voorwaardelijk en een taakstraf van 200 uur. Het bedrijf van Paridaans moet een boete van 40.000 euro betalen.

De rechtbank acht bewezen dat Paridaans en Dul de juiste zorg hebben onthouden aan een groot aantal honden. En dat was al langer aan de gang, zag de rechtbank, want er waren al eerder forse tekortkomingen in de fokkerij geconstateerd. Ondanks alle waarschuwingen veranderde er niks aan de bedrijfsvoering. De rechtbank oordeelt dan ook dat Paridaans langdurig tekort is geschoten bij de verzorging van zijn honden en spreekt van 'bewuste keuzes in de bedrijfsvoering'. 'Zijn gebrek aan inzicht geeft geen vertrouwen in gedragsverandering in de toekomst', oordeelde de rechtbank. In zijn voordeel weegt de rechtbank wel mee dat het bedrijf van Paridaans inmiddels is gesloten en dat hij al publiekelijk werd veroordeeld. Berichtgeving over zijn zaak heeft volgens de rechtbank 'schadelijk gewerkt'. De twee hondenfokkers worden veroordeeld, omdat ze honderden honden in hun fokkerij Kwispel Enzo de nodige zorg hebben onthouden. Bij controles werd geconstateerd dat het daar een vieze bende was en dat veel honden van alles mankeerden. Paridaans was fel en duidelijk tijdens de rechtszaak: “Alles op het bedrijf was pico bello in orde”, “Alles was perfect, maar de controleurs van de NVWA schreven iets anders op” en “Elke dag werd alles schoongemaakt.”

Het was duidelijk hoe Jan Paridaans twee jaar na de sluiting van zijn hondenfokkerij aan de Hoge Aardweg in Eersel tegen de zaak aankijkt. Hem treft geen blaam en de NVWA en de media krijgen van hem alle schuld. Vieze hokken

Maar de lijst van tekortkomingen die de NVWA constateerde, was echter ellenlang: vieze hokken, vol met urine en poep, te veel honden per hok, te weinig droge en schone ligplaatsen, geen of vies drinkwater, korsten en wonden, vervuilde en geklitte vachten, huid- en oogaandoeningen, hokken met afgebroken voerbakken en uitstekende schroeven, magere honden, tandsteen en nog veel meer. Op het hoogtepunt of misschien wel dieptepunt zaten er zevenhonderd honden in hun fokkerij in Eersel. En bij elke hercontrole bleken er zaken niet op orde gemaakt en werden weer nieuwe tekortkomingen geconstateerd. Ook werden er dwangsommen uitgedeeld. In december 2022 werden voor het eerst tientallen honden meegenomen die er ernstig aan toe waren en in januari nog eens ruim vierhonderd. Uiteindelijk werd het bedrijf op last van de NVWA gesloten in maart 2024 en werden ook de laatste 160 honden in beslag genomen. Een undercoveractie van dierenorganisatie House of Animals bracht de praktijken van Paridaans in 2022 aan het licht:

Het heeft heel lang geduurd voor Jan Paridaans en zijn ex-vrouw Stephanie Dul eindelijk voor de rechter stonden. Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals zette Kwispel Enzo in 2022 in de schijnwerpers met een undercover reportage op YouTube. Aangespoord door House of Animals ging de NVWA vervolgens met de fokkerij aan de slag. Inmiddels heeft Paridaans een totaalverbod om dieren te houden. Jan Paridaans hoorde eerder twintig maanden cel eisen, waarvan tien voorwaardelijk en Stephanie Dul vijftien maanden, waarvan tien voorwaardelijk. Paridaans moet dus uiteindelijk vijf maanden zitten. Dul hoeft dat niet, omdat ze een beperktere rol had. De bedrijfsvoering werd vooral bepaald door Jan Paridaans, zag de rechtbank. Uitzonderlijk lange proeftijd

Paridaans heeft een uitzonderlijk lange proeftijd van tien jaar gekregen. In die tijd mag hij geen dieren houden. Voor Dul geldt hetzelfde voor de proeftijd van drie jaar. De paar huisdieren die ze nu hebben, mogen ze wel houden. In deze aflevering van Misdaad Uitgelegd zetten we alles op een rij:

