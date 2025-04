Doorbraak in langlopend witwasonderzoek: 'Laatste verdachte opgepakt'

Met de arrestatie van een 54-jarige man uit Goirle is er volgens de politie een eind gekomen aan een langlopend witwasonderzoek. De man werd vorige week dinsdagmiddag opgepakt op een politiebureau in Breda en wordt gezien als de laatste verdachte in de zaak, zo laat de politie deze dinsdag weten.

De 54-jarige man zit in de cel en blijft nog zeker veertien dagen langer vastzitten. Het onderzoek gaat over het witwassen van grote sommen crimineel geld, meldt de politie. In 2022 startte het onderzoek toen de politie achterhaalde dat een auto met crimineel geld was gekocht. De auto leidde vervolgens weer tot andere politie-invallen.

In september 2023 meldde de politie dat er tijdens een actie twee verdachten waren aangehouden in Tilburg en Goirle. Er waren ook doorzoekingen in gebouwen in Roosendaal. Later kwam de politie nog een keer in actie, in december 2023 en juni 2024.