Dakloze Jos krijgt woning en werk aangeboden: 'Overweldigend'

De dakloze Jos (54) uit Steenbergen is overstelpt met lieve reacties nadat hij zijn verhaal maandag deed bij Omroep Brabant. Hij kreeg zelfs een baan en een tijdelijke woonplek aangeboden. "Het is overweldigend. Dit doet mij heel goed", vertelt Jos. Toch werd Jos maandag tegelijkertijd weer keihard met zijn neus op de feiten gedrukt: dieven gingen ervandoor met twee tassen kleding en eten.

Erik Peeters & Florence van der Molen Geschreven door

Ondanks de tegenslag laat Jos zijn goede humeur niet bederven. "Ik heb weer een adrenaline boost gekregen", vertelt hij dinsdag. Tot nu toe leverden pogingen om woonruimte en een baan te vinden niets op. Maar nadat hij maandag zijn verhaal deelde, willen veel mensen Jos nu helpen. "Ik moet nog bezien of de reacties serieus zijn, maar ik heb het gevoel dat het goede kant uitgaat. Ik heb goede papieren in de techniek en een berg aan ervaring in de aftersales. Ik sta overal voor open, maar laten we eerst maar eens beginnen met een gesprek."

Elf weken geleden kwam Jos berooid en zonder vaste woon- of verblijfplaats vanuit Curaçao terug naar zijn voormalige woonplaats Steenbergen. Sindsdien verblijft hij dag en nacht op de parkeerplaats voor de Albert Heijn. Tot nu toe voelde hij zich er relatief veilig. De diefstal van zijn tassen verandert dat: "Het geeft een onbestendig gevoel, waardoor ik heel onrustig slaap." Jos begrijpt ook niet dat mensen van iemand stelen die zelf bijna niks meer heeft. "Het ergste van alles is dat het om spullen gaat die ik gekregen heb van de mensen hier."

'Het laat maar eens zien dat er heel veel lieve mensen wonen in Steenbergen en dat ben ik helemaal niet gewend."

Het nieuws over de diefstal ging als een lopend vuurtje in Steenbergen. "Iemand gaf mij zomaar twintig euro zodat ik nieuwe sokken, ondergoed en een handdoek kan kopen. Ik ben er zelfs een beetje van ontdaan. Het laat maar eens zien dat er heel veel lieve mensen wonen in Steenbergen en dat ben ik helemaal niet gewend."

"Het is eigenlijk absurd en onmenselijk om in dit land op straat te moeten slapen."