De meeste daklozen voelen zich niet dakloos en krijgen daardoor geen hulp

In de regio Eindhoven worden dinsdag 'onzichtbare' dak -en thuislozen geteld. Dat zijn mensen die zichzelf vaak niet als dakloos zien omdat ze op een recreatiepark wonen, anti-kraak wonen, bij vrienden logeren of in hun auto slapen. Zij hebben geen thuis, maar staan niet bekend bij de officiële opvangorganisaties. Daardoor krijgen ze geen extra hulp.

Uit eerdere tellingen bleek dat er voor elke zichtbare dakloze nog twee keer meer onzichtbare daklozen zijn. Eindhoven doet dit jaar voor het eerst met deze telling mee. Dat gebeurt door tientallen instanties als buurthuizen, huisartsen, woningcoöperaties, kerken en zorginstellingen vragenlijsten te laten invullen. "Zij kennen deze onzichtbare daklozen wel omdat ze op de hoogte zijn van hun privésituatie" legt Monique van der Heijden van de gemeente Eindhoven uit.

Onzichtbare daklozen overnachten vaak bij vrienden (foto: Kansfonds.nl).

In totaal doen 15 gemeenten in en rondom Eindhoven met de telling mee. "Met de uitkomsten kunnen de gemeenten beter beleid maken om die onzichtbare daklozen te helpen", licht Monique het belang van de gemeente toe. " Gaat het bijvoorbeeld om jongeren of juist ouderen die behoefte hebben aan onderdak? Dat vraagt om een andere aanpak. Je wil voorkomen dat mensen alleen maar dieper in de problemen raken zodra ze geen onderdak hebben."

Den Bosch en Oss deden in 2023 als allereerste mee aan deze telling. De uitkomst was toen dat er ruim 1000 onzichtbare thuislozen waren, tegenover 500 zichtbare. Daar bestaat sindsdien de aanpak 'Wonen Eerst'. Door mensen zonder ernstige psychische problemen of verslavingen snel een dak boven het hoofd te geven, kunnen ze hun problemen sneller oplossen.

“Ze kunnen zich eerder concentreren op het vinden van werk, het volgen van een opleiding of focussen op persoonlijke ontwikkeling”, reageerde Thijs Honig eerder. Hij is directeur van Maatschappelijke Opvang Den Bosch en nauw betrokken bij de telling destijds in 2023.

Illegaal kamperen in de bossen (foto:Kansfonds.nl)