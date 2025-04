Aantal natuurbranden enorm gestegen: 'Vuur verspreidt zich snel'

Het aantal branden dat dit jaar is uitgebroken in de natuur, is enorm hoog in vergelijking met andere jaren. In 2025 zijn in Brabant nu al 38 natuurbranden geteld door de Veiligheidsregio's. Een jaar eerder waren dat er in deze periode slechts zes, en in 2023 vijf. Vanwege de aanhoudende droogte kan vuur zich extreem snel verspreiden. De brandweer rukt daarom extra groot uit bij een melding.

"De droogte is zorgwekkend", zegt Wally Paridaans, landelijk adviseur natuurbrandbestrijding, terwijl hij naar de natuur om zich heen kijkt. Paridaans werkt bij de brandweer Brabant-Zuidoost. Aan de bomen hangen nauwelijks bladeren, de vegetatie is kurkdroog en de grond ligt bezaaid met droog blad. "Dit is heel erg brandbaar", zegt Paridaans terwijl hij een handvol bladeren oppakt. De kans dat een brand ontstaat is dus groot. Maar het gevaar zit 'm vooral in de verspreiding van het vuur. "Als hier brand ontstaat, kan het zich binnen enkele minuten ontwikkelen tot een brand van tien tot zelfs honderd vierkante meter, nog voordat de brandweer ter plaatse kan zijn. Dat komt met name door de droge vegetatie en de wind. De brandweer rukt daarom extra groot uit bij een melding van een brand. Het is ook belangrijk dat mensen zelf voorzichtig zijn. Zeventig procent van de natuurbranden is het gevolg van menselijk gedrag. Parkeer bijvoorbeeld niet je warme auto boven droog gras, gooi geen brandende sigaret op de grond en gooi je afval in de prullenbak. Een flesje bier dat in de bosjes ligt, kan bijvoorbeeld brand veroorzaken als de zon er een tijdje op schijnt.

De maanden april en mei zijn volgens Paridaans over het algemeen maanden waarin we vaker bosbranden zien. Al zijn dat er dit jaar een stuk meer dan een jaar eerder. "Het was vorig jaar vrij vochtig, dus er was minder kans op een brand. Dit jaar is het andersom: we hebben een droog voorjaar", legt Paridaans uit. Het zou de natuur (en de brandweer) dus wat helpen als het binnenkort gaat regenen. "Gras en heidegebieden zullen dan wat groener worden en aan de bomen komen sneller wat bladeren. Dat zorgt er allemaal voor dat de omgeving minder brandbaar is." Maar als we naar de weersvoorspellingen kijken, lijkt het pas vanaf zondag een beetje te gaan regenen.