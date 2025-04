Universiteit Tilburg stapt naar rechter om bezuinigingen terug te draaien

De universiteit in Tilburg is van plan om naar de rechter te stappen om een deel van de bezuinigingen op het hoger onderwijs van tafel te krijgen. Minister van Onderwijs Eppo Bruins (NSC) wil 300 miljoen euro aan starters- en stimuleringsbeurzen terugdraaien. Universiteiten vinden dat niet kunnen, omdat het Rijk in 2022 juist langetermijnafspraken maakte met universiteiten over het geld.

"Wij lijden hierdoor financiële schade. We hadden vertrouwen in de afspraak die we eerder hebben gemaakt. Nu blijkt dat dat onterecht was", zegt de woordvoerder. Naast de financiële schade die ze lijdt, vindt de universiteit het plots intrekken van de beurzen ook vervelend voor haar onderzoekers. "Al sinds de bezuiniging is aangekondigd geven we geen nieuwe beurzen meer uit. Maar een deel van onze onderzoekers moet stoppen en dat is naar. Ze doen dit werk niet voor zichzelf, maar voor de ontwikkeling van de wetenschap."

Protest

Tegen de bezuinigingen wordt volop geprotesteerd. Donderdag staakt de Universiteit Tilburg. Deze week staakten de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Erasmus Universiteit in Rotterdam ook al. "Doe het niet", is steeds het motto. Die boodschap was ook gericht aan de Eerste Kamer, maar die besloot de onderwijsbegroting met 1,2 miljard euro aan bezuinigingen dinsdag toch goed te keuren.