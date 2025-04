'Straf voor hondenfokker is veel te laag', vindt House of Animals

De beruchte hondenfokker Jan Paridaans uit Eerstel moet vijftien maanden de cel in, waarvan tien voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag geoordeeld. Volgens dierenwelzijnsorganisatie House of Animals is zijn straf veel te laag. "Na al het leed dat de dieren is aangedaan, is het onbegrijpelijk dat hij geen hogere straf heeft gekregen", zegt Karen Soeters van House of Animals.

De organisatie zette de hondenfokker in 2022 in de schijnwerpers met een undercover reportage op YouTube. Op hun aandringen ging de NVWA met de fokkerij aan de slag, wat leidde tot een totaalverbod om dieren te houden.

De lijst van tekortkomingen die de NVWA constateerde, was ellenlang: vieze hokken, vol met urine en poep, te veel honden per hok, te weinig droge en schone ligplaatsen, geen of vies drinkwater, korsten en wonden, vervuilde en geklitte vachten, huid- en oogaandoeningen, hokken met afgebroken voerbakken, uitstekende schroeven, magere honden, tandsteen en nog veel meer.

"Zo iemand zou nooit meer dieren mogen houden, ook geen huisdieren."

"Het is een lange lijst aan misstanden. We zijn blij dat Paridaans eindelijk veroordeeld is. Maar de straf is veel te laag", zegt Soeters. House of Animals had Paridaans liever drie jaar de cel in zien gaan, de maximumstraf voor zijn misdaad. "Dat was gepaster geweest", vindt Soeters.

Dat Paridaans nog wel honden als huisdier mag houden en dat zijn ex-vrouw een taakstraf van tweehonderd uur kreeg, vindt Soeters absurd. "Nadat zoveel dieren geleden hebben, zou zo iemand nooit meer dieren mogen houden", vindt ze. "Ook geen huisdieren." Stephanie Dul, de ex-vrouw van Paridaans, had volgens de dierenwelzijnsorganisatie een celstraf moeten krijgen. "Ze deed in de rechtszaal alsof zij zelf zielig was en ze stelde zelf een contactverbod met haar ex-man voor. Dat lijkt helaas gewerkt te hebben", stelt Soeters.

"Het is logisch dat mensen boos zijn."

Wat voor de rechter meewoog om Paridaans een lagere straf te geven, is dat de misstanden uitgebreid in de media aan bod zijn gekomen. Paridaans zou daardoor al geleden hebben. Maar Soeters is het daar niet mee eens. "Al sinds 2019 is bekend hoe slecht de honden werden behandeld. Het is logisch dat mensen daar boos van worden, zeker als ze zien hoe lang het heeft geduurd." Voor House of Animals is de zaak met de uitspraak nog niet gesloten. "Paridaans heeft altijd herhaald dat hij niet vindt dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Hij wil doorgaan met honden fokken en heeft ook gezegd dat hij desnoods in België een nieuwe fokkerij begint." Paridaans heeft een uitzonderlijk lange proeftijd van tien jaar gekregen. In die tijd mag hij geen dieren houden. Voor Dul geldt hetzelfde voor de proeftijd van drie jaar. In deze aflevering van Misdaad Uitgelegd zetten we alles op een rij: