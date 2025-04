Man raakt ernstig gewond bij bedrijfsongeval

Een man is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt na een val bij een bedrijf in Someren-Eind. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Vanwege de ernst van zijn verwondingen is een trauma-arts in de ambulance meegereden.

Wat er precies is gebeurd bij het bedrijfsongeval in Someren-Eind is nog onduidelijk, wel is de man er ernstig aan toe. Hij is met de ambulance naar de carpoolplaats aan de Wilgenkant in Lierop gereden, langs de N266.

Trauma-arts

Een traumahelikopter is ook naar die plek gevlogen en de trauma-arts is vervolgens uit de heli en in de ambulance gestapt. De dokter heeft het slachtoffer vervolgens enige tijd behandeld in het voertuig. Daarna is de ambulance naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen vertrokken. De trauma-arts is meegereden om het slachtoffer verder te kunnen behandelen en stabiel te houden tijdens de rit.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink