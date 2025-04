Rijscholen worstelen met toenemend drugsgebruik in het verkeer. Dat vertelt Marc Leeuw, eigenaar van de Eindhovense rijschool Leeuw Opleidingen. Maandag werden zes automobilisten in spe in Den Bosch opgepakt voor rijden onder invloed. Het komt volgens Leeuw vaker voor dat jongeren met verdovende middelen op achter het stuur van een (les)auto willen stappen. "Ik ben niet verbaasd dát er leerlingen zijn opgepakt, maar ik ben wel geschrokken van de hoeveelheid."

Waar rijinstructeurs vroeger nog gemakkelijk konden ruiken of iemand alcohol had gedronken, kan dat met drugsgebruik niet. "Drugsgebruik komt de laatste jaren wel vaker voor. Als we merken dat een leerling iets heeft gebruikt, gaat de les niet door. Maar dat is moeilijker te constateren bij drugs dan bij alcohol", legt Leeuw uit.

Volgens rijschoolhouder Leeuw is drugsgebruik in het verkeer een toenemend probleem. "Ik ben wel blij dat de politie dit nu aan het licht heeft gebracht, want het speelt in heel Nederland."

De politie ontdekte de leerlingen maandag tijdens een controle bij het CBR Examencentrum in Den Bosch. Van de ruim veertig leerlingen en instructeurs, hadden zes leerlingen vermoedelijk THC in hun bloed. Eén rijinstructeur testte positief op het gebruik van cocaïne.

Ook rijschool Wildenberg in Eindhoven herkent dit probleem. Bij deze school worden leerlingen bij de start van een lespakket gevraagd een verklaring te ondertekenen. Daarin staat dat ze niet onder invloed van alcohol of drugs op de les zullen verschijnen. "We hopen hiermee bewustwording te kweken bij de leerlingen", vertelt Sandra van den Wildenberg.

Rijinstructeurs kijken wel naar bepaalde kenmerken, zoals rode ogen, spieren die gespannen staan of pupillen die wat groter zijn. "Maar ik heb begrepen dat er ieder jaar nieuwe soorten drugs bijkomen en wij zijn geen drugskenners. De instructeurs binnen vragen zich vaak af hoe ze daar nou het beste mee kunnen omgaan, want het is heel erg spannend", zegt de Eindhovense rijschooleigenaar. Zijn rijschool heeft kenniscentrum Novadic-Kentron daarom onlangs ook gevraagd naar tips om het gebruik van drugs door leerlingen te herkennen.

Daarnaast is de verklaring er om rijinstructeurs te beschermen, omdat zij juridisch gezien verantwoordelijk zijn als een leerling onder invloed achter het stuur zit. "Als zij worden aangehouden en een leerling blijkt onder invloed te zijn, dan kan de rijinstructeur zijn bevoegdheid verliezen", zegt Van den Wildenberg.

De rijschool heeft die verklaring sinds anderhalf jaar. Zij zijn daartoe gekomen door enkele voorvallen waarbij leerlingen onder invloed bleken te zijn. Die lessen zijn toen niet doorgegaan. "We hebben wel eens gehad dat we roken dat er alcohol in het spel was, of dat een cursist hele grote pupillen had."

Of de verklaring werkt, is volgens Van den Wildenberg lastig te zeggen. "We hebben wel al een leerling gehad die om die reden drie keer een les heeft afgezegd", zegt de rijschooleigenaar. "Rond carnaval wijzen we leerlingen erop dat ze beter geen les kunnen plannen als ze van plan zijn carnaval te gaan vieren."