Eindhovens raadslid krijgt celstraf in drugs- en witwaszaak

Het Eindhovense gemeenteraadslid Fatimzahra Chahim (Fractie Chahim) is veroordeeld tot negen maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Dat betekent dat ze drie maanden de cel in moet. De rechter heeft haar en haar ex-partner schuldig bevonden in een zaak rond meerder drugsdelicten en het witwassen van crimineel geld. Haar ex, Nabil N. krijgt daarvoor zes jaar gevangenisstraf.

Chahim zit sinds 2018 in de Eindhovense gemeenteraad. Ze stond op plek vier voor de VVD bij de verkiezingen in 2022. Twee jaar geleden stapte ze uit de fractie na onenigheid. Daarna ging ze als eenmansfractie verder. Inmiddels zou ze afwezig zijn in de raad. In 2019 raakte ze bevriend met N., die toen vastzat voor drugsbezit. Hij belde haar vaak vanuit de gevangenis, zij bezocht hem in 2020 meerdere keren. Waarom hij vastzat, zegt het raadslid nooit te hebben geweten. "Hij zei dat het voor iets kleins was en ik geloofde dat. In mijn ogen zat daar een onschuldig iemand vast", zei ze eerder in de rechtszaak. Na zijn vrijlating kregen ze een relatie. Een jaar later schreef hij zich in op haar adres.