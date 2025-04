Dit is waarom drugs tot 48 uur na gebruik je rijgedrag beïnvloeden

Drugsgebruikers vergeten vaak hoelang drugs nog in hun lichaam kunnen zitten en ze onderschatten de gevolgen daarvan. "Wie zondag heeft geblowd, is maandag nog onder invloed", waarschuwt drugsexpert Alex van Dongen van verslavingszorginstelling Novadic-Kentron. "Ze hebben het idee dat ze heel goed kunnen rijden, zijn misschien iets relaxter, maar er komt veel minder binnen." En dat hebben ze maandag gemerkt in Den Bosch.

Daar werden zes automobilisten in spe bij het CBR Examencentrum aangehouden voor rijden onder invloed. Ook een instructeur werd opgepakt, voor cocaïnegebruik. "Ik kan het goed begrijpen dat mensen zich in cannabis vergissen, maar in cocaïne is heel bizar", reageert Van Dongen. Waar wiet langer te zien is via een speekseltest, is dat met cocaïne veel korter. "Dat maakt het bijzonder." Volgens hem is het stimulerende cocaïne-effect na zo'n twintig minuten verdwenen. "Dan ben je vermoeider, geprikkeld en verlies je je concentratie."

Mensen beseffen volgens Van Dongen niet dat THC, de werkzame stof in cannabis, nog dagen in je lichaam kan zitten én invloed heeft op je rijgedrag. Dit zelfs als je in het weekend geblowd hebt en maandag pas weer gaat autorijden. Wie geblowd heeft kan zo'n 48 uur na gebruik nog steeds verhoogde concentraties THC in zijn of haar bloed hebben. Dat heeft te maken met de manier waarop het lichaam de softdrugs verwerkt. THC wordt opgeslagen in het vetweefsel en komt langzaam vrij. "Bij mensen met een hoger vetpercentage kan THC zelfs nóg langer in het lichaam blijven."

Verminderde reactietijd

Ook hangt het af van hoe snel het lichaam THC in de lever afbreekt. Bij sommige mensen gaat dat sneller dan bij anderen. En wanneer je regelmatig cannabis gebruikt, kan THC zich ophopen in je lichaam. "Hierdoor kunnen regelmatige gebruikers hogere concentraties THC in hun bloed hebben, zelfs na 24 uur of langer", legt hij uit.