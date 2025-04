Monumentale boom dreigt om te vallen, gemeente grijpt in

De monumentale plataan aan de Aa, achter de bibliotheek in Veghel, moet met spoed flink worden gesnoeid. De oude boom dreigt namelijk in het water te vallen. Een bever lijkt de boosdoener te zijn. Volgens de gemeente Meierijstad, waar Veghel onder valt, is er een onveilige situatie ontstaan.

Vorig jaar zomer werd ontdekt dat een bever gaten had gegraven onder de boom. Na een inspectie leek het erop dat de boom er weinig last van zou hebben. De gemeente heeft de gaten toen in overleg met waterschap Aa en Maas laten dichtmaken.