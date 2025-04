Zo vader, zo zoon: ook Mark Gillis voor de rechter

De gemeente Valkenburg heeft aangifte gedaan tegen Mark Gillis, de zoon van vakantieparkmagnaat Peter Gillis. Mark zou fraude hebben gepleegd bij de aanvraag van een exploitatievergunning voor een camping. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie woensdag aan Omroep Brabant. Maandag had Mark voor de rechter moeten staan, maar omdat de verdediging nog een getuige wil horen, ligt de zaak stil.

Volgens dagblad De Limburger kocht Peter Gillis de camping Den Driesch, gelegen op een heuvelflank met uitzicht op Valkenburg, in het najaar van 2021. Twee weken na de opening in februari 2022 moest de camping alweer dicht: Peter Gillis was niet door een risicoscreening voor witwassen gekomen. Daarop zou Peter zijn zoon Mark naar voren hebben geschoven. Die moest dezelfde screening doorlopen, maar zou daarbij fraude hebben gepleegd.

Zijn vader Peter Gillis zit zelf al enige tijd in juridisch zwaar weer. Hij wordt onder meer verdacht van belastingontduiking, mishandeling van zijn ex Nicol enhij moest onlangs meerdere dwangsommen betalen.