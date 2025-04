Gaskraan opengedraaid in pand Tilburg, omgeving afgezet

In pizzeria/shoarmazaak Twins aan de Leharstraat in Tilburg is de gaskraan opengedraaid. De politie heeft de omgeving van de zaak afgesloten en is met tien politiewagens aanwezig.

In het pand is een lichaam gevonden. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De rolluiken van de zaak zijn gesloten. De plek is met linten afgezet, ook de recherche is ter plaatse bij het pand.

Foto: Persbureau Heitink