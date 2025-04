De 14-jarige Nina stapte uit het leven nadat ze gepest werd op school

Ze had nog een heel leven voor zich, maar voor de 14-jarige Nina Sienkiewicz uit Helmond was het genoeg. Nina werd gepest en deze last wilde ze niet meer dragen. Daarom besloot ze op 1 april uit het leven te stappen. Om Nina een laatste eer te bewijzen is er een stille tocht voor haar georganiseerd. De organisatie verwacht zondag honderden mensen op de plek waar Nina zich wèl veilig voelde.

Nina zat op het Jan van Brabant College in Helmond. Ook de school is aangeslagen door de gebeurtenis. In een brief laat de directie en het bestuur van de school weten dat ze 'hadden gewild dat wij en andere instanties dit hadden kunnen voorkomen'.

Haar vriendelijke blik, mooie glimlach en lange krullen verhullen hoe ze zich heeft gevoeld. Nina was nog maar veertien jaar, maar ze voelde zich zo ongelukkig dat ze besloot een einde aan haar leven te maken. Haar overlijden zorgt voor verslagenheid bij haar familie, vrienden en de hele Poolse gemeenschap. Nina had een Poolse achtergrond.

Pestgedrag op school

Ook geeft de school aan dat pestgedrag wordt gecorrigeerd. Er zijn drie coaches die gesprekken voeren met leerlingen die niet goed in hun vel zitten. "De maatregelen die er tegen pesten zijn op school, zijn ook met Nina besproken. Desondanks was het pestgedrag richting Nina voor ons en voor haar vriendinnen slechts beperkt bekend. Dat wát we wisten, is opgepakt door school", staat in de brief.

Er is volgens de school volop aandacht voor pestgedrag. "Als iemand die bij school betrokken is het gevoel heeft dat er wordt gepest, of er een andere vorm van ongewenst gedrag is, roepen we altijd op om dit te melden bij de mentor of iemand anders van de school." De school zegt ook dat ze de komende tijd haar pestprotocollen gaan evalueren.

Boosheid vanuit Poolse gemeenschap

Grada Huis is woordvoerder van de school en zij zegt dat Nina is begeleid. "We zijn er echt wel heel serieus mee bezig geweest, maar we kunnen niets zeggen over de gesprekken die we met deze leerling hebben gehad." Ondanks alles krijgt de school veel vragen. "Er is boosheid over hoe het zover heeft kunnen komen. We ontvangen berichten van mensen uit de Poolse gemeenschap, zelfs uit Polen, die ook hun vragen hebben."

Stille tocht

Nina voelde zich duidelijk niet goed op school, maar wel bij scouting Rijpelberg en bij de Poolse school waar ze elke zaterdag naartoe ging. Dat was voor haar een veilige haven en ze was daar geliefd. Daarom organiseert de Poolse school zondag een stille tocht voor het meisje. "Dit initiatief is ontstaan uit liefde. Wij vragen respect te hebben voor elkaar. Laten we elkaar steunen in deze moeilijke tijd," aldus de organisatie.

Nina is dinsdag in Polen begraven.