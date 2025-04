Groen licht voor Bravis Ziekenhuis zorgt voor gemengde reacties

“Liever hadden we gezien dat het ziekenhuis er helemaal niet was gekomen, maar met de verplichte aanpassingen, kunnen we ermee leven.” Het merendeel van de buurtbewoners aan de Huijbergseweg in Roosendaal reageert ‘tevreden’ op de uitspraak van de Raad van State. Dinsdag gaf het hoogste bestuursrechtcollege van ons land groen licht voor de bouw van het nieuwe Bravis Ziekenhuis.

Op de nieuwe locatie in Roosendaal, langs de snelweg A58 tussen de afslagen Wouw en De Stok, worden de twee vestigingen van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom samengevoegd. Het bestemmingsplan voor de locatie ‘De Bulkenaar’ bevatte volgens de Raad van State ‘enkele gebreken’ die in het bestemmingsplan verplicht moeten worden aangepast. Verplichte correcties

Zo moet de omgeving rond het gebouw de uitstraling krijgen van een landschapspark. In het ontwerp was hiervan al sprake. Maar om te voorkomen dat dit plan alsnog gewijzigd wordt, stelt de Raad van State dit nu verplicht. Verder moet het ziekenhuis zich houden aan de benodigde 110 duizend vierkante meter. De mogelijkheid om in de toekomst extra bij te bouwen heeft de Raad van State ‘geschrapt’.

“De Raad van State heeft voor ons de verfijningen aangebracht die ontbraken. Nu dat goed geregeld is, zijn we positief. Ik spreek dan niet alleen voor mezelf, maar voor de meeste bewoners aan de Huijbergseweg”, aldus een bewoner die liever niet met naam genoemd wil worden. 'Tegenvaller'

Jeroen Pontenagel van de Stichting Vrienden van de Bulkenaar vindt de uitspraak van de Raad van State juist een onverwachte tegenvaller: “Ik vind het betreurenswaardig dat er aan de onderbouwing voor het aantal hectares en de verkeerscijfers relatief weinig aandacht is besteed. Ik verwacht dat de impact veel groter zal zijn dan veel burgers zich nu realiseren.”

Midden in het landschap ligt het Bravis ziekenhuis als een klaverblad verbonden met een centraal hart in het midden.

Ook Wim Hermans van ‘Natuurlijk Betrokken Tolberg’ is teleurgesteld. “Het blijft vreemd dat de Raad van State aanpassingen heeft gedaan die eigenlijk de gemeenteraad had moeten doen. Daarnaast vind ik het kwalijk dat de Raad van State meegaat in de argumenten tegen nieuwbouw op de bestaande locatie van het ziekenhuis in Roosendaal. Terwijl dit mogelijk stukken goedkoper was geweest. Het is een politieke prestigekwestie geworden.” Grond aankopen

Wethouder Paul de Beer van Roosendaal reageert: “Wij zijn blij met de uitspraak van Raad van State. De komst van het nieuwe Bravis ziekenhuis op De Bulkenaar brengt veel voordelen voor onze gemeente en de regio. Van werkgelegenheid tot het prachtige landschapspark dat straks rond het gebouw komt te liggen. We kunnen verder met onze voorbereidingen. Voor nu betekent dat het voortzetten van de procedure om de benodigde grond in eigendom te krijgen.” Door de uitspraak van Raad van State kan de gemeente dit jaar nog starten met het bouwrijp maken van de grond. In 2026 gaat de bouw van start. De ingebruikname van het nieuwe Bravis Ziekenhuis staat gepland voor 2029.