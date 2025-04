Oud-leraar misbruikte jarenlang meerdere meisjes en moet de gevangenis in

Een 72-jarige man uit Tilburg moet de cel in omdat hij jarenlang twee kinderen seksueel heeft misbruikt. Hij raakte de meisjes op intieme plekken aan terwijl ze aan het spelen waren of wanneer hij hen bijles gaf. Daarom krijgt de oud-biologieleraar een gevangenisstraf opgelegd van 12 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Dat heeft de rechter in Breda woensdag beslist.

Een van de slachtoffers speelde op straat toen de man haar misbruikte. Hij raakte haar op verschillende plekken aan en hij ging met zijn hand in haar onderbroek. Het slachtoffer was zes jaar oud toen het misbruik begon. Meisje schaamde zich

Volgens de ouders van het meisje waren de man en zijn vrouw vrienden. Het oudere stel ging zelfs met ze mee naar de Beekse Bergen. Na dit uitstapje vertelde het meisje aan haar ouders dat de man haar had aangeraakt 'bij haar intieme delen'. "Onze wereld stortte in", vertelde vader Robbert eerder tegen Omroep Brabant. "Ze schaamde zich en was bang dat wij boos op haar zouden worden, omdat het een vriend van ons was."