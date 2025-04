De politie en specialistische eenheden, zoals het arrestatieteam en onderhandelaars, zijn in Vierlingsbeek waar een schietpartij is in een woning aan de Domineestraat. Daarbij zou over en weer worden geschoten door de politie en één of meerdere verdachten.

Het schietincident is nog bezig, meldt de politie. Meer informatie volgt.

Foto: Saskia Kusters/Persbureau Heitink.