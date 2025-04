Vleermuis zit vast in gaskachel, brandweer helpt uitgeput beestje

De bewoners van een huis aan de Sprendlingenstraat ontdekten woensdagavond dat er een vleermuis vastzat in hun gashaard. De haard is afgesloten met een glasplaat, waar het diertje achter was beland.

Na wat spartelen en vliegen was de vleermuis doodop en viel in slaap. De brandweer werd gewaarschuwd. Zij hebben een deel van de kachel gedemonteerd en het raam met zuignappen weggehaald, zodat ze bij de vleermuis konden komen. Ook de Dierenambulance kwam erbij. De vleermuis is overgebracht naar het vogelasiel in Tilburg. Donderdag wordt het beestje overgebracht naar een vleermuizenopvang.