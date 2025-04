112-nieuws: taxi en auto botsen • schaap belandt in de sloot

00.07

In Budel is gisteravond brand gesticht in een bosgebied. Deze keer stond een bankje in brand met daaromheen een paar vierkante meter bladeren. De brandweer had de brand snel onder controle.

De afgelopen periode waren er al meer branden in de natuur bij Budel. Vorige week woensdag en donderdag ontstond er brand in een natuurgebied in Budel-Dorplein. De brand van donderdag mondde uit in een zeer grote brand, de politie ging uit van brandstichting. Ook de brand van afgelopen nacht is heel waarschijnlijk aangestoken.