112-nieuws: verwarde man sticht brand • schaap belandt in de sloot

03.00

De politie heeft vannacht in Dorst een ploertendoder in beslag genomen. Tijdens een controle troffen de agenten een bus op een parkeerplaats aan met twee inzittenden. Zij wisten niet te vertellen van wie de bus was. Daarom is ook de witte bestelbus in beslag genomen. De politie heeft contact met de eigenaar opgenomen.

Een ploertendoder is een slagwapen, een soort wapenstok. Het is verboden om een ploertendoder bij je te hebben. Het wapen is in beslag genomen en de eigenaar heeft een proces verbaal aan zijn broek hangen.