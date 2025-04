Relschoppers gooien stenen bij azc-protest: vijf mannen opgepakt

Bij een protestactie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Uden zijn woensdagavond vijf mannen aangehouden meldt de politie. Twee mannen uit Uden van 19 en 39 jaar zijn aangehouden omdat ze stenen zouden hebben gegooid naar de politie. Ook worden ze ervan verdacht dat ze pepperspray richting de agenten hebben gespoten.

Onrustig protest

De actievoerders verzamelden bij de Kruisherenkapel in Uden, waar woensdagavond een informatieavond plaatsvond. Ongeveer tweehonderd demonstranten protesteerden in Uden tegen de komst van 750 vluchtelingen in de gemeente Maashorst. Het protest verliep voor in eerste instantie rustig, totdat een groep demonstranten met steentjes, flesjes, blikjes en zwaar vuurwerk begon te gooien.

Toen de sfeer steeds grimmiger werd, besloot de burgemeester een eind te maken aan de demonstratie vanwege de veiligheid. De Mobiele Eenheid (ME) greep in en duwde de menigte van mensen uiteen, ook zijn er af en toe klappen uitgedeeld.

Chaos bij andere protesten

Een week geleden liep een een informatiebijeenkomst over de komst van een nieuw azc in Best uit de hand en werd de burgemeester bedreigd. Een groep van zeventig demonstranten probeerde verschillende keren de sporthal binnen te komen waar het overleg was, en er werd geweld gebruikt.

Drie weken geleden was het raak in Berlicum, ook daar werd hevig geprotesteerd tegen de komst van een azc. Dat azc kwam er uiteindelijk niet op de aangewezen locatie.