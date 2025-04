Weer grote ontuchtzaak, man verdacht van misbruik tientallen jonge meisjes

Opnieuw is een grote ontuchtzaak aan het licht gekomen. In de rechtbank in Den Bosch bleek donderdag tijdens een eerste inleidende zitting dat de 30-jarige Joey E. uit Vlijmen verdacht wordt van het misbruiken van tientallen jonge meisjes. Hij benaderde ze en maakte naaktbeelden van ze. Daarmee chanteerde hij hen om steeds opnieuw ontuchtige handelingen te verrichten.

Voorlopig wordt E. aangeklaagd voor ontucht met drie meisjes in 2023 en 2024. De meisjes waren destijds 9, 11 en 13 jaar oud. De officier van justitie benadrukte dat dit echt nog een voorlopige tenlastelegging is. Het onderzoek is nog volop bezig en veel meisjes moeten nog worden geïdentificeerd, maar volgens de officier gaat het om zeker tientallen gevallen van misbruik. Verdachte schreeuwt al vijf jaar om hulp

Joey E. zat trillend als een rietje tegenover de rechter. Aan het einde van de korte zitting mocht hij zijn verhaal doen. Meestal geven zedendelinquenten maar weinig toe, maar de 30-jarige Joey schreeuwde juist om hulp, al vijf jaar lang. “Sorry, dit had nooit mogen gebeuren”, begon Joey zijn verhaal. “Al vanaf mijn veertiende zit ik in de knoop. Ik wilde er voor iedereen zijn en zei altijd dat het goed ging, maar dat was niet zo.”

Joey huilde hard tijdens zijn verhaal. Hij bleek al eerder aangehouden te zijn voor het lokken van een 15-jarig meisje in Haarsteeg, maar werd toen weer vrijgelaten. “Ik mocht weer vrij omdat zij niet was ingestapt. Ze lieten me de naaktbeelden wissen op het bureau en ik mocht naar huis. Maar ik wilde juist hulp.” Waarom Joey de hulp die hij vroeg niet kreeg, bleef nu nog onduidelijk. “Ik schold de politie op een gegeven moment uit, op zoek naar aandacht. Ik vertelde dat ik bij de brandweer zat in Vlijmen en dat ze mij moesten ontslaan, maar er gebeurde niks.” Niet gearresteerd

In oktober vorig jaar werd het huis van E. doorzocht en werden computers, telefoons en harde schijven meegenomen. Joey werd tot zijn verbazing niet gearresteerd. Volgens de officier kocht hij meteen weer nieuwe apparatuur en ging hij door met het online benaderen van jonge meisjes. “Achter het scherm ben je een ander persoon”, verklaarde Joey zijn dubbele houding. “Het was niet altijd seksueel hoor. Ik had ook gewoon gesprekken. De naaktbeelden die ik maakte, heb ik niet verspreid. Ik gebruikte ze om de meiden bij me te houden. Dat ze met me wilden blijven praten.” Een verzoek om thuis de rechtszaak af te wachten, werd afgewezen. Joey heeft een eigen bedrijf en de schulden lopen op en hij moet van alles gaan regelen. Maar de rechtbank vindt dat Joey niet zomaar vrij kan, omdat de kans op herhaling groot is. E. blijft dus in de cel. In ieder geval tot de volgende tussentijdse zitting op 1 juli.