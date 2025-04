Bewoners klaar met parkeerdrukte door Paaspopbezoekers: 'Betaal gewoon'

Het is vechten om een parkeerplek in de Bloemenwijk in Schijndel tijdens het Paasweekend. Festivalbezoekers die naar Paaspop gaan, parkeren de auto massaal in de wijk omdat het daar gratis is. Dat zorgt voor frustratie bij buurtbewoners, die niet anders kunnen dan hun auto vier dagen lang ongebruikt te laten staan. "Als je Paaspop kunt betalen, kun je ook een parkeerplek betalen", vindt buurtbewoonster Petra.

"Het is heel druk in de straat met Paaspop. Alle parkeerplekken staan vol met auto's", vertelt Martin, die in de Tulpstraat woont. "Je kunt niet weg met de auto, want dan heb je geen plek meer als je terugkomt. Ik ga met de fiets van huis in het Paasweekend."

Petra woont in de Leliestraat en irriteert zich ook aan de drukte. "Als bewoner heb je echt een probleem. De drukte begint vrijdagmiddag al en gaat door tot Paaspop afgelopen is. Zelfs even boodschappen doen zit er niet in. Want als je terugkomt, is er geen plek meer en moet je ver lopen van je parkeerplek naar huis."

Buurtbewoners beseffen dat het festival slechts drie dagen per jaar is, maar dat maakt de parkeerdrukte niet minder vervelend. "Ik gun de bezoekers hun lolletje, maar ik vind niet dat de buurt daar last van moet hebben", zegt Petra.

Aan parkeerplekken voor festivalgangers is namelijk geen gebrek. Bezoekers kunnen de auto parkeren bij Autotron in Rosmalen en de pendelbus naar het terrein pakken.