Zelfdoding Nina: onschuldige kinderen aangewezen bij online heksenjacht

In Helmond zijn zorgen over een ‘online heksenjacht’ na het overlijden van de 14-jarige Nina. Het meisje maakte een einde aan haar leven na gepest te zijn op school. Zondag wordt een stille tocht voor haar georganiseerd. De organisatie maakt zich zorgen over hoe ‘onschuldige kinderen’ als pester worden aangemerkt op het internet. “Ook zijn er nare berichten naar de ouders toe.”

Emily Lewis praat namens de organisatie van de stille tocht. Daar worden honderden mensen verwacht. Op dit moment is de organisatie in samenspraak met de gemeente heel erg bezig met veiligheid. “Er is heel veel woede en dat is ook heel begrijpelijk. Woede is een enorme uiting van verdriet.” “Ik zie online een hele heksenjacht ontstaan en daar maak ik me zorgen over. Er gaan foto’s en verhalen van kinderen rond die Nina gepest zouden hebben, maar daar zitten al drie onschuldige kinderen tussen die er niets mee te maken hebben. Mensen denken oog om oog, tand om tand, maar daar los je pesten niet mee op. Alleen liefde kan daar een einde aan maken, geen haat.” Emily probeert alle nare berichten op de Facebookpagina van de stille tocht zo snel mogelijk weg te halen.

"Mensen schrijven: 'Ouders, waar waren jullie?'"

Ook de ouders van Nina zijn mikpunt, ziet Emily tot haar afgrijzen. “Mensen schrijven: 'Ouders, waar waren jullie? En hebben jullie niet op je kind gelet?' Dan denk ik: Pardon? Ik heb zelf zoiets meegemaakt. Mensen die willen gaan, laten dat vaak niet blijken. Sterker nog, het gebeurt dat het zelfs lijkt alsof alles heel goed gaat met iemand en dan ineens...bam..”

Mensen willen ook graag knuffeltjes en kaarsjes neerleggen bij zowel de Poolse school als het Delta vmbo in Helmond, dat vorig jaar nog Jan van Brabant College Deltaweg heette. Maar ook dat wordt afgeraden, zegt Emily. “De kinderen op de school zijn nog zo jong, twaalf of veertien jaar. Die moeten hier niet mee worden geconfronteerd op deze manier.”

"Ga niet naar elkaar schreeuwen."

Daarom hoopt Emily dat de stille tocht van zondag een uitlaatklep is voor mensen. “We willen dit echt op een hele liefdevolle manier doen. We willen verbinding maken. Liefde is veel krachtiger dan haat. We willen heel graag proberen het rustig te maken, want er gaan echt hele nare berichten rond. Ga niet naar elkaar schreeuwen.” Burgemeester Sjoerd Potters van Helmond laat in een verklaring weten dat veel Helmonders in het hart zijn geraakt door het overlijden van Nina. “Veel mensen kenden Nina, ze was actief in diverse verenigingen en maakte deel uit van de hechte Poolse gemeenschap in Helmond. Haar overlijden heeft dan ook veel impact. Het is onvoorstelbaar verdrietig dat een 14-jarig meisje geen andere uitweg ziet”, schrijft de burgemeester. “Als burgemeester begrijp ik dat dit verlies veel gevoelens oproept. Van rouw, verdriet, verontwaardiging tot boosheid. De gemeente staat in nauw contact met de organisatoren van de stille tocht en ondersteunt hen bij de praktische voorbereidingen daarvan.” De naam Emily Lewis is om privacyredenen gefingeerd. De echte naam is bekend op de redactie.