Moeder steekt vriend neer die zoon mishandelt, drie jaar cel geëist

Jacqueline U. (62) uit Den Bosch schoot haar 15-jarige zoon te hulp toen die werd aangevallen door haar vriend. Ze kreeg de sterke man niet van haar zoon af, greep een mes en stak hem zes of zeven keer in zijn bovenlijf. Justitie eiste drie jaar cel, maar de vrouw beroept zich op noodweer. “Hij ging helemaal los op mijn zoon.”

En vanaf daar lopen de verhalen van moeder en zoon juist weer uiteen. Jacqueline weet niks meer van een mes en zegt Mario gestompt te hebben. Maar de zoon heeft meteen 112 gebeld en vertelde toen dat zijn moeder een mes had gepakt en had gestoken.

Haar vriend Mario, met wie ze een knipperlichtrelatie had, was gevraagd om te helpen sjouwen. En vanaf daar lopen de verhalen uiteen. Volgens Mario wilde de 15-jarige zoon niet helpen en werd hij daarom boos, maar volgens en moeder en zoon wachtten zij juist op Mario.

De steekpartij gebeurde 27 juni vorig jaar in de Lorentzstraat in Den Bosch. Jacquelines huis was die dag een puinhoop. De vloer moest worden gedaan en alle meubels moesten eruit. Ondertussen werd de keuken ook nog verbouwd en dat liep niet bepaald van een leien dakje.

Mario had flinke wonden in zijn bovenlijf en omdat een long was geraakt, verdronk hij zowat in zijn bloed, vertelde hij de rechters. Hij was een dakloze uit de buurt, die door Jacqueline in huis was genomen en de twee hadden een soort relatie. ‘Friends with benefits’, noemde Jacqueline dat. En ook handig: Mario deed ook klusjes in huis.

Maar ‘friends’ waren ze lang niet altijd, zo bleek. Ze hadden een nogal explosieve relatie met de ‘charmeur, junk en alcoholist’, zoals Jacqueline hem omschreef. Ze had veel contact met de politie over het agressieve gedrag van Mario, die drugs gebruikte en vaak aan de alcohol zat. In april vorig jaar deed ze de eerste van in totaal vijf meldingen. Maar Mario wilde ondanks alle ruzies en bedreigingen het huis niet uit en hield Jacqueline aan het huurcontract.