Weer cel voor jeugd-tbs'er, nu omdat hij docent met waterkoker verwondde

Ahmed E. gaat nog eens een half jaar de cel in. De 24-jarige man zat al in jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda. Hem is door de rechtbank in Breda een extra gevangenisstraf opgelegd. Volgens de rechter heeft hij februari vorig jaar kokend water over een docent van een school binnen de muren van de Bredase jeugdinstelling gegooid. Om de kans op nieuw geweld te voorkomen moet E. langdurig worden behandeld en daarom krijgt hij ook tbs met voorwaarden.

Het incident in Den Hey-Acker was het zoveelste waar Ahmed E. bij betrokken was. Al tientallen keren eerder kon hij zich niet inhouden, onder meer in een van de vier instellingen waar hij de afgelopen jaren heeft verbleven.

Het slachtoffer liep ernstige brandwonden op aan zijn hoofd en bovenlijf en een pijnlijke vinger. Verder raakte hij een tand kwijt. Omdat is aangetoond dat E. hiervoor verantwoordelijk is, heeft de docent recht op een schadevergoeding van bijna 13.000 euro. Hij had een claim van ruim 15.000 euro neergelegd.

Op 29 februari 2024 kreeg E. het aan de stok met een klasgenoot. Hij was net bezig met het inschenken van koffie en thee. Met een volle waterkoker wilde hij zijn klasgenoot van katoen geven, maar de docent die tussenbeide wilde komen, kreeg het kokende water over zich heen. Dat deed het slachtoffer extra pijn, omdat hij juist had willen helpen. Ondanks de pijn wenste hij zijn oud-leerling het beste toe: “Maak betere keuzes en accepteer hulp.”

Hulp heeft E. hard nodig, benadrukte ook de rechter in zijn uitspraak. E. heeft van jongs af aan al problemen. Hij was te vroeg geboren, werd op jonge leeftijd ernstig mishandeld en verwaarloosd en had geen stabiele gezinssituatie. Zijn moeder sloeg hem en gooide bijvoorbeeld heet water over hem heen toen hij als kind in bed plaste. Door dit alles is hij onzeker geworden en dat probeert hij te maskeren door zich verbaal en fysiek zo sterk mogelijk op te stellen, zo concludeert de rechter op basis van bevindingen van deskundigen.

Tijdens de rechtszaak zei E. dat hij spijt had van het laatste incident, want hij vindt de docent ‘een goeie gozer’. Hij heeft het zeker niet met opzet gedaan, maar zwaaide met de waterkoker als reactie op de aanval van zijn rivaal. Dat was althans zijn uitleg. Klasgenoten en een andere docent verklaarden echter dat E. de waterkoker al had geopend en er bewust mee gooide.

Aan de tbs die hem is opgelegd, zitten diverse voorwaarden. Zo mag E. zich niet schuldig maken een strafbaar feit. Verder moet hij zich houden aan afspraken met de reclassering en moet hij zich laten opnemen in een psychiatrische instelling. Ook mag hij geen drugs gebruiken. E. was al lang verslaafd aan cannabis en was ook onder invloed hiervan toen hij ruim een jaar geleden met de waterkoker die docent verwondde.