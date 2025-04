Man en twee vrouwen opgepakt bij inval in huis

Een man en twee vrouwen zijn woensdagmiddag opgepakt bij een inval in een huis aan het Priemkruid in Breda. De politie viel binnen na een onderzoek naar drugs en witwassen.

De vrouwen komen uit Colombia en hebben in Nederland geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze zijn 30 en 31 jaar oud. De man is de bewoner van het huis, maar zijn leeftijd laat de politie in het midden.

Tijdens de huiszoeking werden een 'kleine hoeveelheid verdovende middelen' en contant geld gevonden, aldus de politie. De drie verdachten zitten nog vast.