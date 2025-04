Nep-dakdekker (38) opgepakt, man ging ook langs de deur als bankmedewerker

Een man (38) die zich voordeed als dakdekker en bankmedewerker is zaterdag in Oosterhout opgepakt. De verdachte die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft is zaterdag in Oosterhout opgepakt. Hij zou met de oplichtingspraktijken zeker 50.000 euro hebben buitgemaakt, zo maakte de politie donderdag bekend.

De man was vooral in Bergen op Zoom actief. Hij ging langs de deuren en vertelde mensen dat er van alles mis was met hun dak. Ze moesten vooraf een flinke som geld neertellen, maar de oplichter kwam nooit opdagen om het werk te doen.

Ook deed de man zich voor als bankmedewerker. Op die manier lichtte hij vooral ouderen op. Uit onderzoek van de politie komt naar voren dat hij door het hele land slachtoffers maakte. Er zijn 31 aangiften tegen hem gedaan en slachtoffers zijn in totaal voor ruim 50.000 euro opgelicht. De man is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft voorlopig vastzitten.