In drie supermarkten cocaïne gevonden tussen lading bananen

Bij twee Albert Heijns in onze provincie is donderdagmiddag cocaïne gevonden tussen een lading bananen. Het gaat om filialen in Bavel en Eindhoven. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Een dag eerder werden ook al harddrugs gevonden tussen de bananen bij een Albert Heijn in Best.

De vondst bij de supermarkt aan het Jack van Gilsplein in Bavel werd donderdagmiddag rond half een gedaan. De omgeving werd afgezet door de politie.

Het Openbaar Ministerie kan niet zeggen of er een verband is tussen de drie soortgelijke drugsvondsten. Ook over de hoeveelheid en het onderzoek kan de woordvoerder geen details delen. "We weten dat er cocaïne is gevonden en dat de drugs zijn vernietigd. Meer kunnen we niet melden", zegt de woordvoerder. Over de vondst bij een filiaal aan de Ardéchelaan in Eindhoven laat de politie weten dat er meerdere kilo's drugs zijn gevonden. "Vermoedelijk harddrugs", meldt de politie.

Ook bij een filiaal aan de Ardéchelaan in Eindhoven werd cocaïne gevonden (foto: SQ Vision).

Ook drugs tussen het fruit in Best

Een dag eerder werden enkele kilo's harddrugs gevonden bij de Albert Heijn aan de Boterhoek in Best. Ook hier lagen de drugs tussen een lading bananen. De drugs waren verdeeld in dichtgetapete blokken en werden door medewerkers tussen het fruit gevonden. De winkelmedewerkers hebben er verder niets mee van doen, zegt de politie. De drugs worden onderzocht. Waarschijnlijk gaat het om cocaïne, maar 'officieel kunnen we enkel zeggen dat het om harddrugs gaat', laat de politie weten.

