Agenten werden beschoten met gasalarmpistool: 'Impactvol incident'

De 56-jarige man die woensdagavond agenten beschoot vanuit zijn huis aan de Domineestraat in Vierlingsbeek, gebruikte een gasalarmpistool. Dat meldt de politie na onderzoek. "Voor alle betrokken politieagenten is het een bijzonder impactvol incident geweest", zo meldt de politie.

Agenten schakelden onder meer een arrestatieteam en een onderhandelaar in. De bewoner kwam uiteindelijk zelf naar buiten en werd aangehouden. Bij zijn aanhouding is hij lichtgewond geraakt. De man is naar het politiebureau gebracht en wordt verhoord.

De politie kreeg woensdagavond een melding over iemand die zich in een crisissituatie bevond. Agenten gingen naar het huis aan de Domineestraat om hulp te verlenen, maar toen ze daar aankwamen werden ze meerdere keren beschoten door de bewoner. De agenten losten daarop ook schoten.

Na het eerste onderzoek concludeert de politie dat de man schoot met een gasalarmpistool en niet met een vuurwapen. Een alarmpistool vuurt geen kogels af, maar geeft een harde knal die klinkt als een echt schot. Daarbij komen ook daadwerkelijk hulzen uit het alarmpistool.

Het is niet duidelijk waarom de man op de politie heeft geschoten. Dat wordt verder onderzocht. De politie doet donderdag sporenonderzoek in zijn huis. "Voor alle betrokken politieagenten is het een bijzonder impactvol incident geweest en wordt er uiteraard de nodige zorg en aandacht verleend", meldt de politie.

Burgemeester spreekt met bewoners

Burgemeester Marieke Moorman van Land van Cuijk laat weten dat de gebeurtenis veel heeft losgemaakt in de buurt. Ze heeft donderdag meerdere buurtbewoners gesproken. "Hun verhalen raakten me. In hun vertrouwde woonomgeving, waar het normaal stil en veilig is, waren ineens schoten te horen. Dat is heftig", meldt Moorman.

Omwonenden zitten dan ook met veel vragen. Volgens de burgemeester is er hulp beschikbaar voor de mensen die dat nodig hebben. "Dat zoiets gebeurt in hun normaalgesproken zo rustige straat, dat verwacht je niet. En dat laat niemand onberoerd, ook mij niet", zo meldt de burgemeester.