Dit is het 'beest' van Paaspop, de grootste tent ter wereld

Het is een gigantisch gevaarte: de mainstage-tent van Paaspop in Schijndel. Er kunnen meer bezoekers in dan in de Ziggo Dome of Rotterdam Ahoy. Het is dan ook de grootste tent ter wereld en het Schijndelse festival heeft de wereldprimeur. “Deze tent is twee tot drie keer zo duur als de vorige", vertelt Paaspop-directeur Peter Sanders.

Met de meest grootse woorden werd de tent, ‘The Giant’, donderdagmiddag gepresenteerd in Schijndel. ‘Nieuwe grootheid, een beest, baanbrekend, imposant, een reus en een game changer’, zo klonk het bijvoorbeeld in die bewuste tent.

"De brandweer maakte zich zorgen."

Het is dan ook echt ‘een beest’. Als bezoeker voel je je heel klein in de tent die 74 meter breed, 114 meter lang en 25 meter hoog is. Er kunnen 21.000 bezoekers in. Maar ‘The Giant’ kan nog veel groter. “We kunnen ‘m bouwen tot 100 bij 200 meter. Dan kunnen er 35.000 tot 40.000 bezoekers in”, vertelt tenteigenaar Gunther Willems uit het Belgische Lommel. In de grootste tent ter wereld treden volgende week nationale en internationale grootheden op. Zo staan Flemming, Loreen, UB40, Guus Meeuwis, Joost Klein, Claude, Goldband en Kensington in de ‘grootste concertzaal’ van Nederland. De Ziggo Dome met een capaciteit van ‘maar’ 17.000 bezoekers en Rotterdam Ahoy met ‘slechts’ 16.500 mensen, zijn er niks bij. Paaspop-directeur Sanders kijkt zijn ogen uit: “Ik vind ‘m echt schitterend.” Vorig jaar maakte hij de afspraak met Willems dat hij een nieuwe tent wilde. “Onder andere voor de veiligheid. Als er brand uit zou breken de vorige tent, vielen mensen bij de nooduitgang over stalen pinnen heen omdat het een gespannen tent was. Ook de brandweer maakte zich zorgen.”

“We hebben twee jaar werk in een paar maanden gedaan.”

Maar wat ook meespeelt: alle festivalbezoekers hebben nu vrij zicht. “In de vorige tent stonden palen. Dit is veel imposanter.” En de prijs is ook imposant. “Deze tent is twee tot drie keer zo duur als de vorige. 300.000 euro of zelfs iets meer voor vier festivaldagen”, zegt de Paaspop-directeur. Daarmee kost de tent zo’n zeshonderd euro per uur, als je de opbouw erbij rekent. De afgelopen twee weken is ‘The Giant’ voor het eerst opgebouwd. Dat gebeurde met 25 man en een enorme kraan.

'The Giant' tijdens de opbouw op Paaspop (foto: BNL Tent Concept).

Tenteigenaar Willems moest een traantje wegpinken toen hij voor het eerst de grootste tent ter wereld binnenstapte. “Wauw, was het eerste gevoel. Ik heb honderden tenten, maar zo een als deze is er maar één.” Willems zag in Amerika een vergelijkbare tent en daar hebben ze een verbeterde versie van gemaakt. "Een halfjaar geleden was er alleen nog maar een idee, maar nu staat-ie er al. We hebben twee jaar werk in een paar maanden gedaan.”

"Het overstijgt alle aankopen die ik ooit gedaan heb.”

Qua brandveiligheid is de tent dus veiliger dan de vorige mainstage-tent op Paaspop. Maar ‘The Giant’ kan ook tegen een stootje. Hij moet tegen windstoten tot honderd kilometer per uur kunnen. “Ik kan je aanraden: als het echt begint te hagelen kun je in deze tent gaan staan, dan sta je veilig”, zegt Willems zelfverzekerd.

