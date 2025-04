Minister Uitermark over azc-protest Uden: 'Het is afschuwelijk'

"Afgrijselijk." Dat zegt minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken (NSC) over de uit de hand gelopen protestactie in Uden woensdagavond. Actievoerders protesteerden tijdens een informatiebijeenkomst tegen de komst van opvanglocaties voor asielzoekers in de gemeente. Zes mensen werden aangehouden, onder meer voor het afsteken van illegaal vuurwerk en het gooien van glas.

"Het is onbestaanbaar dat het zo uit de hand loopt", zegt Uitermark tegen Nieuwsuur, na het zien van de beelden uit Uden. "Het is erg dat een burgemeester een noodbevel moet afkondigen, omdat een lokaal bestuur niet meer kan doen wat ze behoort te doen, namelijk op een goede manier besluiten nemen." Burgemeester Hans van der Pas van de gemeente Maashorst zei donderdag al dat het hele kabinet een helder signaal moet geven dat het verstoren van zulke bijeenkomsten niet geaccepteerd wordt.

Zowel Van der Pas als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geven aan een verband te zien tussen de ongeregeldheden bij bijeenkomsten over asielzoekerscentra en de toon van politici in Den Haag. "Als je enerzijds zegt dat die mensen gewoon moeten worden opgevangen en anderzijds zegt dat de spreidingswet wordt ingetrokken, dan voedt dat mensen", zo zei Van der Pas. Minister Uitermark zegt tegen Nieuwsuur te begrijpen dat dit verband wordt gelegd: "Ik spreek veel raadsleden, burgemeesters en wethouders. En ik merk dat de soms te harde toon uit Den Haag gewoon neerslaat in de raadszalen."