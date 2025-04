112-nieuws: bosbrand in Budel • diesellek bij station

22.02

Een overkapping in de tuin van een huis aan het Drijverspad in Rosmalen is gisteravond in brand gevlogen. Toen de brandweer aankwam, stond de overkapping volledig in brand. De rookwolken van de brand waren goed te zien in de omgeving.

De brandweer had het vuur snel onder controle. De tuin is flink beschadigd geraakt. Onder meer een jacuzzi ging in vlammen op. Van de overkapping is ook weinig meer over. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.