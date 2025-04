Brand op kerkhof: wegbranden van onkruid loopt verkeerd af

Het wegbranden van onkruid heeft vrijdagmiddag op begraafplaats Eikenhof aan de Sil in Valkenswaard voor brand gezorgd. Onderhoudswerkers waren met een onkruidbrander bezig toen het mis ging.

De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen. Door het vuur zijn een bankje en een paar coniferen verloren gegaan. Er raakte niemand gewond.

Het wegbranden van onkruid is niet altijd zonder gevaar. Vorige maand raakten een huis en tuinhuis in Eerde beschadigd door een brand die ontstond tijdens het wegbranden van onkruid.

In Heeze zorgde een iets te fanatieke hovenier in juni 2023 voor een autokerkhof op de parkeerplaats van een hotel. Door de droogte verspreidde het vuur zich razendsnel, zes auto's gingen in vlammen op.