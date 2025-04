Bedrijven rond De Peel zwaar geraakt door stikstofplannen Wiersma

Landbouwminister Femke Wiersma van de BBB is bereid om pijnlijke maatregelen te nemen voor boeren en bedrijven rondom het kwetsbare en stikstofgevoelige natuurgebied De Peel. Haagse ingewijden melden aan De Telegraaf dat haar ministerie 4 tot 7 miljard wil uittrekken om bedrijven in dat gebied en in de Veluwe te laten vernieuwen, verplaatsen, stoppen of minder vee te laten houden. Het gaat in totaal om 1800 bedrijven.

Florence van der Molen Geschreven door

Bedrijven of boeren binnen de 'bufferzones' op 250 meter van stikstofgevoelige natuurgebieden krijgen harde maatregelen opgelegd om de uitstoot te verminderen. De minister wil ze daar wel financieel voor compenseren, meldt de Telegraaf.