Nog veel emotie na fatale schietpartij, gemeente stuurt brief

Het veiligheidsgevoel van inwoners van Oosterhout heeft een flinke deuk opgelopen na de fatale schietpartij, die aan twee mensen het leven kostte. Veel mensen hebben nog last van het geweld dat twee weken plaatsvond in de wijk Slotjes-Midden. De gemeente heeft daarom vrijdag een bewonersbrief verstuurd waarin hulp van specialisten wordt aangeboden.

“In onze gesprekken horen we dat er inwoners zijn die zich soms niet meer veilig voelen in hun wijk. Dat signaal nemen we heel serieus”, aldus een woordvoerder.

Medewerkers van de gemeente zijn sinds het incident op 28 maart veel in de wijk geweest om met de bewoners te spreken. “We zagen veel emoties, zoals verdriet, verbijstering, boosheid en angst. Dat begrijpen we goed.” De gemeente wijst de inwoners erop dat mensen die bijvoorbeeld ‘slecht slapen’ van de gebeurtenissen of misschien niet eens meer over straat durven, dat ze contact kunnen zoeken met Slachtofferhulp Nederland.

Maar de inwoners kunnen ook hulp in de wijk vinden. “Zo fietst de wijkmakelaar - iemand die verbinding legt tussen bewoners en de gemeente, en tussen bewoners onderling, red. - regelmatig rond met een opvallende bakfiets. En kan er ook worden gesproken met handhavers, andere collega’s en de wijkagent.”

De gemeente zegt er alles aan te doen om te zorgen voor een ‘veilig Oosterhout’. “Bijvoorbeeld door drugscriminaliteit stevig aan te pakken.” Mensen kunnen verdachte situaties melden bij team Veiligheid van de gemeente op bijvoorbeeld via Meld Misdaad Anoniem, zo schrijft de gemeente.