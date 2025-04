Verhalen van omgekomen soldaten belicht bij toekomstig bezoekerscentrum

De verhalen van de soldaten die omkwamen bij de Slag om de Schelde krijgen een nieuwe betekenis het bezoekerscentrum in Bergen op Zoom. Vanaf volgende week gaat de bouw van het centrum naast de militaire erevelden van start. Daarmee wordt voor de initiatiefnemers een lang gekoesterde droom werkelijkheid.

“Ik ben blij voor Bergen op Zoom en de toekomstige bezoekers”, aldus voorzitter Giel Janssen van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom. Bestuurslid Hans Stumpel valt hem bij. “Ik ben er persoonlijk al acht jaar bij betrokken. Het is natuurlijk fantastisch dat de inspanningen niet voor niets zijn geweest.”



Het bezoekerscentrum komt op een open plek tussen de Britse en Canadese oorlogsbegraafplaatsen aan de Ruytershoveweg. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, waardoor het gebouw opgaat in de omgeving. Aan beide kanten komen grote ramen over de hele breedte zodat bezoekers ‘de verbinding’ van buiten met binnen kunnen maken.

Zo komt het bezoekerscentrum eruit te zien (beeld: grassodenridder_architecten)

“Het mooie is dat je straks vanaf het begin van de beukenlaan al mee wordt genomen in de beleving. Wanneer je het pad afloopt, zie je de weerspiegeling van jezelf op het gebouw steeds dichterbij komen. Daardoor wordt je als het ware onderdeel van het geheel. Dat is echt heel fraai bedacht door de architect”, aldus Janssen.

"Ik ben blij dat we dit in Bergen op Zoom juist ook voor de jongeren kunnen realiseren.”

Op de militaire erevelden liggen ruim 2400 vooral Britse en Canadese soldaten begraven. Ze sneuvelden tijdens de militaire operatie waarbij de geallieerden vochten om de haven van Antwerpen en toegang tot de Scheldemonding. De Slag om de Schelde is altijd onderbelicht gebleven. Toch was het de grootste militaire operatie tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

“Ik ben opgeleid tot leraar aardrijkskunde en geschiedenis", zegt Janssen. En zelfs tijdens mijn studie werd er nauwelijks aandacht aan besteed. Wat mij altijd opvalt, is dat die kennis in Canada veel groter is. Zowel bij ouderen als de huidige generatie. Het leeft daar nog veel meer dan hier. Ik ben blij dat we dit in Bergen op Zoom juist ook voor de jongeren kunnen realiseren.” Volgens voorzitter Janssen is het daarom belangrijk dat het bezoekerscentrum niet alleen een plek wordt voor educatie maar ook een plaats voor discussie over de waarden van vrijheid en het belang om hieraan te blijven werken. "Ik zie dit ook als ereschuld aan de jongens die hier voor ons hun leven hebben gegeven", zegt hij met emotie in zijn stem.

Bezoekers op het Canadees ereveld in Bergen op Zoom (foto; Willem-Jan Joachems)