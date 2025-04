Bijna 800 weggebruikers op de bon, flitscontroles politie gaan door

In West-Brabant zijn donderdag 760 weggebruikers in de fout gegaan tijdens de Europese Speedmarathon, waarbij ook de politie in deze regio intensief controleert op snelheidsgedragingen en -overtredingen.

Tijdens de actie werden 8346 passanten met de radar gecontroleerd. Agenten van het team Verkeer hebben 760 bestuurders op de bon geslingerd, ongeveer één op de tien dus. Drie van hen moesten hun rijbewijs inleveren, omdat zij meer dan 50 kilometer per uur harder reden dan is toegestaan.

De Speedweek loopt nog tot en met zondag. Europese politiekorpsen controleren daarbij op grote schaal een aantal aaneengesloten dagen op snelheidsovertredingen. De controles zijn erop gericht om de verkeersveiligheid te verhogen en uiteindelijk het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Zo heeft de snelheid grote invloed op de remafstand van een voertuig, wat weer een belangrijke oorzaak is van veel aanrijdingen. Mogelijk komt de politie in Midden- en West-Brabant dit weekend met meer cijfers. De collega's in het oosten van de provincie zetten niet extra in op snelheidscontroles tijdens deze Speedmarathon’. Een woordvvoerder: "Dit zijn gewoon dagelijkse werkzaamheden van ons team Verkeer waarvoor per dag het beschikbare personeel wordt ingezet; business as usual."