Water uit sloten en beken halen mag hier niet, alleen om branden te blussen

Waterschap Brabantse Delta heeft voor vier gebieden in Midden- en West-Brabant een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat er vanaf vrijdagmorgen daar geen water uit sloten en beken mag worden gehaald om het land te beregenen. Aanleiding is de aanhoudende droogte. Hierdoor is het grondwaterpeil op veel plekken zo ver gedaald dat ingrijpen nodig is.

"We komen uit een hele natte periode waarin we ingezet hebben op zoveel mogelijk water vasthouden, maar dat blijkt dus nog niet genoeg te zijn", zegt bestuurslid Rian Govers-Gabriëls van Brabantse Delta. “Na een droge periode zijn we al toe aan het instellen van onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater. Het klimaat verandert en dat vraagt aanpassingen van ons allen.”

Beregenen met grondwater ook beknot Begin deze maand werd al aangekondigd dat verspreid over de drie waterschappen in onze provincie het beregenen van boerenakkers en sportvelden met grondwater de komende maanden is verboden. Het gaat om vier gebieden. Het extreem droge voorjaar is ook hiervoor de reden. Dat er zo vroeg in het jaar in zoveel gebieden al een dergelijk verbod wordt afgekondigd, gebeurt niet vaak. "Dit is zeer uitzonderlijk", liet Waterschap Aa en Maas toen weten.

De immer zakkende grondwaterstanden, het uitblijven van regen, de oplopende temperaturen en de groeiende watervraag leiden ertoe dat waterschappen maatregelen moeten nemen. Als het waterpeil of de waterafvoeren (het water dat stroomt) in een gebied te veel zakken of afnemen, stelt het waterschap een onttrekkingsverbod in. De lagere waterstand kan schade aan oevers en kaden veroorzaken. Ook kunnen dieren en planten in het water dood gaan door gebrek aan zuurstof.

In Waterschap Aa en Maas wordt de situatie ook nauwlettend in de gaten gehouden. Waar het de afgelopen jaren kletsnat was, raakt het gebied, dat vooral in Oost-Brabant ligt, nu bij wijze van spreken van de regen in de drup. Gemiddeld viel er in het werkgebied van Aa en Maas in maart 5 millimeter neerslag. Ter vergelijking: gemiddeld wordt er in deze maand ongeveer 60 millimeter opgevangen. Bovendien zijn de eerste tien dagen van april verlopen zonder een drup regen. En is en blijft het zonnig weer, wat zorgt voor meer verdamping van water.

In het gebied van Aa en Maas zijn stuwen massaal omhoog gezet om water zo goed mogelijk vast te houden. Ook wordt de aanvoer van water fors opgeschroefd, dit gebeurt onder meer bij Sambeek. Verder zijn of worden buffers aangelegd, zoals bij het Drongelens Kanaal, Deurne en in de gemeente Laarbeek. Nog een maatregel: enkele vistrappen zijn dichtgezet om water vast te houden.

Voorlopig ziet het er niet naar uit dat er natte tijden op komst zijn. En dat noopt ook Waterschap de Dommel om alert te blijven. Zo is het verboden om vanaf deze vrijdag water op te pompen uit de Keersop en de Beekloop - zolang het nodig is. Het laten drinken van vee en het bestrijden van brand met oppervlaktewater is wel toegestaan. Waterschap De Dommel controleert buiten in het veld op naleving van het verbod.