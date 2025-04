Heineken niet meer in de schappen bij Jumbo door stroeve onderhandeling

Verschillende bieren van Heineken zijn niet te koop bij Jumbo. De supermarktketen boycot de bierbrouwer, omdat prijsonderhandelingen tussen de bedrijven stroef lopen. Amstel, Birra Moretti en Desperados, allemaal onderdeel van Heineken, staan 'niet of nauwelijks meer in de schappen', schrijft De Telegraaf.

"Jumbo is sinds jaar en dag een zeer gewaardeerde partner van Heineken Nederland. We zijn op dit moment met elkaar in gesprek over de invulling van de samenwerking voor 2025. Desondanks heeft Jumbo helaas eenzijdig besloten een deel van onze producten tijdelijk niet meer af te nemen", meldt een woordvoerder van Heineken.