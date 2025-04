Man probeert dochter aan te randen, maar hoeft niet terug in de cel

Een vader (33) uit Loon op Zand hoeft niet terug de cel in na een poging tot aanranding van zijn eigen dochter (12). Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag geoordeeld. De man liep vorig jaar dronken de kamer van zijn dochter binnen, trok haar pyjamabroek naar beneden en zei: 'je wilt toch oudere jongens nemen?'. De rechtbank acht een poging tot aanranding bewezen.

Samen hebben ze twee dochters en de vrouw heeft uit een eerdere relatie ook nog een kind. Met zijn vijven woonden zij in Loon op Zand, maar zo heel normaal ging het er niet aan toe in dat samengestelde gezin.

Op de behandeling van de zaak in de rechtbank in Breda was twee weken geleden welgeteld één bezoeker afgekomen. Maar dat was wel zijn eigen vrouw en die was gekomen om haar man te steunen. Nadat ze eerst uit elkaar leken te gaan, kwamen de twee later toch weer bij elkaar en vergaf ze hem zijn daad.

Er gebeurden rare dingen op 28 november 2023 in het huis van de familie in Loon op Zand. De vader kwam dronken de kamer van zijn dochter binnen en probeerde haar te betasten. De dochter begon te schreeuwen, duwde haar vader van zich af en belde in paniek haar moeder.

Verslavingen

De man dronk veel te veel en gebruikte ook veel drugs. Er werd een beeld geschetst van een man die als zzp'er in de bouw een fles whisky op een dag kon leegdrinken en daarbij ook blowde of cocaïne gebruikte. Volgens zijn vrouw veranderde haar man door alcohol en drugs in een duivel. De rechtbank oordeelt dan ook dat de man zich hiervoor moet laten behandelen.

Op 28 november 2023 was het ook weer raak. De vrouw moest haar straalbezopen man ophalen van zijn werk. Eenmaal in Loon op Zand ging de vrouw met twee kinderen friet halen, terwijl haar man en de 12-jarige dochter samen thuis bleven.

De man liep in zijn onderbroek naar de slaapkamer van zijn dochter. Hij duwde haar op bed, ging op haar liggen en trok haar pyjamabroek naar beneden. "Je wilt toch oudere jongens nemen", zei hij tegen haar, verwijzend naar het vriendje van 14 dat het meisje net kende.

De man pakte de nek van het meisje vast en zij gilde het uit. De man legde zijn hand op haar mond. Het meisje wist zich los te rukken en belde haar moeder, die zo snel mogelijk naar huis kwam. Ondertussen riep haar vader dat hij het meisje zou vermoorden als ze iets zou vertellen.

Gezin gebroken

Het gezin was gebroken. Vader werd gearresteerd en zat drie dagen vast. De dochter was in paniek en de moeder in totale verwarring. Een half jaar lang mocht de vader niet meer thuiskomen en omdat hij nergens terechtkon, leefde hij langere tijd op straat.

Dankzij hulpverleners kwam er toch een gesprek op gang tussen de man en de vrouw en uiteindelijk de dochter. Sinds de zomer van vorig jaar woont de vader weer bij zijn gezin in Loon op Zand. En daarom zei de officier van justitie dat hij in zijn handen mag knijpen. "De meeste vrouwen zouden hun man in zo'n geval als een baksteen laten vallen."

Verplichte therapie voor zijn verslavingen en stoornissen moet ervoor zorgen dat de man niet meer terugvalt in zijn verslavingen en de vader verklaarde tijdens de zitting al dat hij daar aan mee wil werken.

De man bezwoer tijdens de zitting al dat hij deze kans met beide handen zal aangrijpen. Hij hoopt ook de band met zijn dochter weer helemaal te kunnen herstellen. "Hopelijk heb ik haar niet te veel beschadigd. Ik wil alles herstellen en het belangrijkste in mijn leven is nu mijn gezin."