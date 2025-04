Peter Gillis spant rechtszaak aan tegen koper van zijn vakantieparken

Peter Gillis en zijn familie hebben een rechtszaak aangespannen tegen de koper van hun vakantieparken. Volgens advocaat Erik Braun heeft de overnemende partij aangegeven dat het beslag van de Belastingdienst op de parken de overname in de weg staat. Maar de familie eist dat de verkoopovereenkomst gewoon wordt nageleefd.

De familie Gillis meldde laatst dat al hun negen Nederlandse vakantieparken waren verkocht. Volgens de advocaat van Gillis wil de koper de parken nog altijd overnemen, maar zegt hij ze nog niet in gebruik te kunnen nemen. Gillis vindt dat dit wel kan en is een spoedprocedure begonnen.

Tegen Gillis loopt een rechtszaak voor jarenlange belastingfraude via zijn vakantieparken. Ook werden de parken illegaal bewoond. Uiteindelijk moesten alle locaties sluiten. Omdat heropening niet in zicht was en de situatie 'onhoudbaar' werd, zocht Gillis een koper voor de parken.

Zo ontstonden de problemen voor Peter Gillis: